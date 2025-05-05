В Петербурге запустили петицию в поддержку баров и кафе

Петиция в защиту авторских баров и кафе запущена в Северной столице, обратил внимание 5 мая "Деловой Петербург". Авторы обращаются к главе бюджетно-финансового комитета Заксобрания Денису Четырбоку с просьбой скорректировать некоторые положения законопроекта о "наливайках".

Шаблон обращения опубликован в Telegram-канале "Реестр общепита МКД СПб и ЛО". В тексте содержится призыв к Четырбоку выступить с предложением об исключении из проекта требования о том, что рестораном может быть признано лишь заведение залом для обслуживания клиентов площадью не менее 50 квадратных метров. Также депутата просят поддержать перенос рассмотрения второго и третьего чтения инициативы на осень 2025 года. Подобный шаг даст добросовестному бизнесу время на адаптацию к новым условиям, полагают авторы.

"Авторские бары и кафе — это часть истории Санкт-Петербурга. Сохранение этих мест — важный шаг к поддержанию уюта, культуры и открытости нашего города", — отмечается в обращении.

Законопроект о "наливайках" был принят Заксобранием в первом чтении на заседании 30 апреля. Новелла предусматривает запрет ночной торговли алкоголем в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах, за исключением внесенных в список ресторанов. Для включения в перечень заведение должно обладать залом для обслуживания клиентов площадью от 50 "квадратов", отдельным входом с фасада дома, туалетами для посетителей и персонала, зоной для приготовления пищи и не менее чем пятью сотрудниками в штате.

Ранее в ходе публичных консультаций по проекту в ЗакС поступило около 190 отзывов и предложений от заинтересованных лиц. Из них были частично учтены 164 предложения.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру