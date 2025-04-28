Законопроект о "наливайках" рассмотрят на этой неделе в первом чтении

Бюджетно-финансовый комитет утвердил заключение по итогам проведенной оценки регулирующего воздействия законопроекта о так называемых наливайках в Петербурге, сообщил 28 апреля глава БФК Денис Четырбок. Рассмотрение инициативы в первом чтении должно состояться в ближайшую среду на пленарном заседании Законодательного собрания.

"Рассмотрение проекта закона в первом чтении [состоится] на заседании Законодательного собрания в эту среду, 30 апреля", — написал Четырбок в своем Telegram-канале.

В тексте заключения говорится со ссылкой на ГУ МВД по региону, что в последние годы в Петербурге отмечается "устойчивая динамика потребления гражданами алкогольной продукции и появления в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения". Так, в 2022 году в Петербурге выявили 55 тысяч случаев распития алкоголя в общественных местах и 21,9 тысячи случаев появления в общественных местах нетрезвых граждан. В 2023 году было зарегистрировано 60,7 тысячи и 24,5 тысячи подобных случаев соответственно, в 2024 году — 57 тысяч и 24,4 тысячи случаев соответственно.

Анализ ГУ МВД показал, что "основная масса" нарушений общественного порядка выявляется поблизости от питейных заведений, расположенных в многоквартирных домах.

В тексте заключения приводятся ссылки на опыт других российских регионов в вопросе ограничения продажи алкоголя. Это касается как продолжительности торговли спиртным, так и предъявляемых заведениям общепита требований.

При подготовке законопроекта проводились общественные слушания, в ходе которых разработчики получили 190 предложений от заинтересованных лиц. Частично были учтены 164 предложения, а прочие 26 предложений были оставлены без внимания.

В заключении говорится о необходимости приведения положений проекта в соответствие с требованиями закона Петербурга о порядке установления обязательных требований, устанавливаемых нормативными правовыми актами в городе. Речь идет о требовании, согласно которому положения правовых актов с установкой обязательных требований могут вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября. Между тем авторы предполагали, что положения законопроекта о "наливайках" вступят в силу в 14 районах города с 1 сентября, а в четырех центральных — с 1 декабря 2025 года.

Законопроект о "наливайках" был внесен на рассмотрение ЗакСа в конце марта. Инициатива предусматривает запрет на ночную торговлю алкоголем в заведениях общепита на территории многоквартирных домов, исключение сделают только для ресторанов. Последние внесут в отдельный реестр, для попадания в который заведение должно будет отвечать ряду параметров, включая наличие зала обслуживания площадью не менее 50 квадратных метров, отдельных туалетов для посетителей и персонала, отдельного помещения для кухни и соблюдения иных требований.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру