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К законопроекту о "наливайках" прислали почти 200 отзывов и предложений

фото ЗакС политика К законопроекту о "наливайках" прислали почти 200 отзывов и предложений

В Законодательном собрании Петербурга закончился срок приема обращений к проекту закона о "наливайках", с помощью которого городские власти намерены бороться с точками продажи алкогольных напитков навынос. К обсуждаемому проекту поступило порядка 190 отзывов и предложений от горожан и представителей бизнес-сообщества. Их будет рассматривать бюджетно-финансовый комитет, который возглавляет депутат Денис Четырбок

"Очевидно, что ЗакС ждет большая работа над корректировкой законопроекта ко второму чтению. Мы по-прежнему видим полярные позиции в обществе, но постараемся максимально синхронизировать подходы. Найти точку равновесия между интересами добросовестного бизнеса, который формирует образ гастрономического Петербурга, и позицией жителей многоквартирных домов, которые просят о тишине", - написал председатель парламента Александр Бельский в своих социальных сетях 22 апреля. 

Напомним, закон о "наливайках" был внесен в городской парламент в начале апреля. Перед этим в течение месяца в Заксобрании проходили встречи с представителями бизнеса и общественности, занятой в сфере барной и ресторанной индустрии. Последние критически относятся к обсуждаемой инициативе, поскольку полагают, что норма негативно скажется на барной индустрии в городе. 

Споры о пользе законопроекта вызваны предлагаемыми требованиями к заведениям, которые могут считаться рестораном и продавать алкоголь: отдельный вход со стороны фасада многоквартирного дома, минимальная площадь зала 50 кв. м, отдельные туалеты для персонала и посетителей, а также штат минимум из пяти человек и другие требования. Бизнес-сообщество выступило с предложением отложить вступление закона в силу на 2026 год. По оценкам бизнеса, под угрозой закрытия могут оказаться порядка 50% заведений в Петербурге. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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