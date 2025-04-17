Представители бизнеса предложили отложить закон о "наливайках" до 2026 года

Руководитель некоммерческого партнерства "Клуб профессионалов алкогольного рынка" Максим Черниговский в беседе с ЗАКС.Ру предположил, какому количеству заведений в Петербурге предстоит подстраиваться под грядущий закон о "наливайках", с помощью которого городские власти собираются бороться с продажей алкогольной продукции навынос в многоквартирных домах. По мнению эксперта, с учетом точек продажи пива таких объектов может быть около 8 тысяч.

- На сегодняшний день порядка 3,3 объектов общественного питания имеют соответствующую лицензию на право розничной реализации алкогольной продукции, но у нас еще достаточно много так называемых пивных баров, а для продажи пива и пивных напитков не надо получать соответствующую лицензию, порядка 4,5 тысяч. Почти 8 тысяч всего, - сказал Максим Черниговский.

Черниговский подчеркнул, что по подсчетам Смольного, требование о минимальной площади в 50 кв.м не смогут пройти порядка 10% заведений. Он полагает, что соответствовать всем требованиям не смогут около 50% организаций. Такие же оценки ранее озвучивали в Заксобрании.

- Денис Александрович Четырбок [один из идеологов законопроекта о "наливайках"] озвучил цифру - 50%. Более того, он эту цифру подтвердил. Я отталкиваюсь от этой цифры, - сказал глава клуба.

Он также скептически относится к намерениям властей установить начало действия закона в сентябре 2025 года - к этому времени ни бизнес, ни чиновники не смогут скорректировать условия работы. К тому же, на сегодняшний день не проведена точная аналитическая работа по оценке действующего рынка таких заведений.

- У нас возражение в чем? Не в том, что закон "не надо принимать". Надо принимать, просто другой. Должен сперва появиться реестр. В рамках этого реестра мы видим ситуацию: общее количество объектов общественного питания, насколько они соответствуют критериям, озвученным в законе… И только после этого закон начинает действовать, - добавил Черниговский.

Одно из предложений Черниговского к чиновникам и депутатам парламента заключается в том, чтобы отложить момент вступления закона в силу на вторую половину 2026 года.

Ранее Черниговский анонсировал запуск специального ресурса, где будут перечислены все заведения в городе, которые окажутся на грани закрытия из-за принятия закона о "наливайках". Напомним, сейчас предлагается ограничить работу заведений в МКД, если у них нет минимальной площади в 50 кв.м, отдельных туалетов для гостей и персонала, отведенного места для приготовления пищи и других критериев. В начале апреля законопроект был внесен на рассмотрение Заксобрания.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру