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Новости 20:44

Бизнес-сообщество создаст список закрытых баров из-за закона о "наливайках"

фото ЗакС политика Бизнес-сообщество создаст список закрытых баров из-за закона о "наливайках"

Сообщество петербургских предпринимателей "Клуб профессионалов алкогольного рынка" (КПАР) собирается создать реестр баров, которые будут вынуждены закрыться после вступления в законную силу закона о "наливайках", который будет регламентировать порядок работы общепита в многоквартирных домах. Об этом изданию "Фонтанка" рассказал глава клуба Максим Черниговский 7 апреля. 

Список заведений будет обновляться на основании заявок от представителей бизнес-сообщества. Для этого предпринимателям нужно будет заполнить специальную анкету. Сам список баров будет опубликован в telegram-канале  "Реестр общепита МКД СПб и ЛО". По предварительным оценкам, прекратить работу из-за закона могут около 1300 заведений. 

Напомним, сегодня стартовали общественные консультации по поводу внесенного законопроекта о "наливайках". Согласно инициативе, торговать алкоголем в ночное время смогут лишь те заведения, которые соответствуют ряду требований. В частности, у них должна быть достаточная площадь, отдельный вход на улицу, отведенное место для кухни и туалета.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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