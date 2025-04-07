ЗакС организовал публичные консультации по законопроекту о "наливайках"

Публичные консультации по законопроекту о так называемых "наливайках" стартовали 7 апреля в Петербурге, сообщила пресс-служба Законодательного собрания. Документ опубликован для ознакомления на сайте ЗакСа, представить свой отзыв можно либо на портале городского парламента, либо в бумажном письме.

Законопроект готовился рабочей группой, сформированной при бюджетно-финансовом комитете. Среди прочего, авторы предложили разрешить ночную торговлю алкоголем только ресторанам. Для получения подобного статуса заведения должны будут отвечать ряду параметров, в том числе располагать отдельным входом с фасадной части многоквартирного дома на автодорогу или пешеходную территорию, обладать залом для гостей площадью не менее 50 квадратных метров, отдельной кухней и туалетами для посетителей и персонала. Подобные объекты общепита планируют заносить в отдельный реестр.

— Концепция нашей инициативы заключается в том, что заведение общественного питания должно предоставлять и напитки, и еду, давать возможность воспользоваться уборной. <...> То есть, это заведение должно иметь всё то, чего не имеет "наливайка", которая отравляет существование жильцам многоквартирных домов, — приводит пресс-служба ЗакСа слова главы БФК Дениса Четырбока.

О том, что законопроект готов, стало известно во второй половине марта. На заседании рабочей группы текст документа дополнили новыми параметрами, в электронной базе инициатива появилась на прошлой неделе.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру