ЗакС, Петростат, запрет на склонение к абортам и "наливайки"

Фото Михаила МасленниковаДепутаты Законодательного собрания Петербурга 30 апреля провели одно из самых продолжительных заседаний за последнее время. В следующий раз они соберутся в уже после "майских". Парламентарии приняли за основу проекты о штрафах за склонение к абортам и запрет на работу "наливаек", а также впервые заслушали доклад главы Петростата Александра Кукушкина.

Уговоры и предложения

Идея закрепить в городском законе об административных правонарушениях норму, по которой будут штрафовать горожан за склонению к искусственному прерыванию беременности, принадлежит депутатам из "Единой России" Всеволоду Беликову, Антону Соловьеву и Константину Чебыкину. Беликов, презентуя свою инициативу, заявил, что во время подготовки авторы изучали опыт других регионов, а также запросили мнение у экспертов.

Так, за "уговоры, предложения, подкуп и обман" женщин к прерыванию беременности граждан предлагается штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц - на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей. В пояснительной записке авторы указали, что медицинские рекомендации не попадут под действие закона.

Как именно будет работать закон - ни создатели законопроекта, ни их коллеги не смогли четко объяснить. Предполагается, что пострадавшим от такого правонарушения нужно будет обращаться к чиновникам из комитета по вопросам законности, а не в полицию. Также не уточняется, как будут собираться "доказательства" факта склонения к аборту. Сам Беликов упомянул "превентивную" функцию будущего закона, чтобы предупреждать такие случаи.

С некоторой долей недовольства выступили депутаты-женщины. В частности, лидер фракции КПРФ Ирина Иванова удивилась, что авторы инициативы не стали спрашивать мнение женской части депутатского корпуса. Также негативно высказалась об инициативе член фракции "Новые люди" Ольга Герасина. Она назвала проект "сырым". В беседе с журналистами она отметила, что не поддерживает любые предложения, которые, теоритически, могут привести к переходу абортов в "серую" зону.

- Нужно избегать всего, что могло бы привести к тому, что оказание этих услуг стало бы подпольным. Эта история, конечно, недопустима. В свое время включение этой услуги в полис ОМС как раз и позволило этот нелегальный рынок исключить. Мне кажется, к таким моментам надо очень аккуратно относиться, - сказала Герасина.

Против принятия законопроекта проголосовали трое депутатов: Михаил Амосов, Александр Шишлов и Ольга Штанникова.

"Наливайки" в первом прочтении

После длительных обсуждений в Мариинском дворце депутаты приняли в первом чтении законопроект о "наливайка", которые продают спиртные напитки навынос в многоквартирных домах. Представлял инициативу Денис Четырбок - ветеран движения по борьбе с такого рода заведениями. Регионы получили полномочия по регулированию работы "наливаек" в 2024 году. С тех пор депутаты провели множество консультаций с представителями бизнес-сообщества.

Итоговый документ предусматривает запрет на продажу алкоголя с 22:00 до 11:00 в заведениях, которые по предлагаемым критериям не смогут считаться ресторанами. В частности, для получения этого статуса организация должна иметь минимальную площадь для обслуживания клиентов в 50 кв.м, отдельный вход с фасада дома, отдельные туалеты и для персонала, и для гостей, а также штат, состоящий из не менее пяти сотрудников и отдельная зона для приготовления пищи. Депутаты настроены на корректировку законопроекта в рамках второго чтения.

В первоочередном порядке депутаты с помощью закона намерены бороться с точками продажи спиртного в спальных районах, чтобы снизить число нарушений общественного порядка, на которые жалуются жители МКД. Только за прошедшие выходные полиция составила почти 300 административных протоколов, патрулируя такие злачные места. Вместе с тем существует риск нанести ущерб уже состоявшимся заведениям в историческом центре города, допускают депутаты. К тому же, объективно представить, сколько заведений не смогут продолжать работу после принятия закона, пока не могут ни парламентарии, ни чиновники Смольного.

Сами депутаты, кажется, готовы пойти на встречу "заслуженным" представителям барной индустрии, однако должного отклика от предпринимателей не дождались. Депутат Ирина Иванова посетовала, что активно к разработке документа подключилось лишь несколько десятков бизнесменов. Законопроект был единогласно поддержан всеми 50 депутатами Законодательного собрания, что можно считать достаточно редким явлением.

Главный по петербургской статистике

Впервые в Законодательном собрании заслушали доклад представителя Петростата. Руководитель управления Александр Кукушкин был приглашен в парламент в начале апреля. Кроме данных о состоянии городской экономики, Кукушкин рассказал о среднемесячной зарплате в январе-феврале 2025 года. В ведомстве ее зафиксировали на уровне 111,5 тысяч рублей, что на четверть больше чем средняя зарплата по стране. По сравнению с аналогичным периодом зарплата, за вычетом инфляции, выросла чуть более чем на 1%. Также он отметил "тревожную тему" демографии. Последние четыре года в Северной столице смертность превышает рождаемость, однако городская динамика меньше общероссийской. В целом Петербург по рождаемости среди других регионов находится на 36 месте. Естественную убыль населения удается перекрыть миграцией - она компенсировала убыль в три раза.

- Причины негативных демографических изменений в последние годы - в первую очередь эти причины внутридемографические и состоят в структуре населения. В детородный возраст вступает поколение, которое менее численное, чем то поколение, которое было 5-10 лет назад. На ближайшую перспективу эта тенденция сохраниться, - заявил Кукушкин.

Следующие заседание Законодательного собрания состоится уже после праздников, 14 мая. До этого у парламентариев есть несколько дней, чтобы отдохнуть от законотворческой работы. Например, председатель парламента Александр Бельский не исключил, что встретит Первомай с шашлыками.

- График мероприятий достаточно плотный, но в первые майские праздники будет небольшое мероприятие связанное с футболом, в котором я буду принимать участие, ну а в целом, конечно, как и большая часть жителей города: шашлыки и время, проведенное с семьей, - поделился планами Бельский.

Фотографии с заседания Заксобрания 30 апреля смотрите в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру