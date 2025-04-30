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Медиатека 16:13

Кадры: Заседание ЗакСа 30 апреля

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.РуФото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

До ухода на "майские" депутаты Заксобрания Петербурга заслушали доклад главы Петростата Александра Кукушкина и приступили к обсуждению ряда резонансных инициатив. Среди них законопроект-долгострой о запрете работы "наливаек" и предложение о введении штрафов за склонение к абортам. Как прошло заседание - в фотографиях фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

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Депутаты из фракции "Единая Россия" Павел Крупник и Владимир Носов

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Вице-спикер Павел Иткин, депутаты Антон Рудаков и Анастасия Мельникова

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Депутаты из фракции "Единая Россия" Александр Малькевич и Константин Чебыкин, а также депутат VI созыва Александр Ваймер

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Депутат Ольга Штанникова помогает Александру Шишлову прикрепить на лацкан пиджака георгиевскую ленточку

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Депутат Денис Четырбок, председатель комитета по социальной политике Елена Фидрикова и представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко

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Депутат из фракции КПРФ Алексей Зинчук с председателем парламента Александром Бельским

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Врио председателя комитета по контролю за имуществом Михаил Сергеев

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Начальник аппарата вице-губернатора Алексея Корабельникова Маргарита Сахартова

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Руководитель Петростата Александр Кукушкин

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 
Ваймер Александр Александрович 
Зинчук Алексей Валерьевич 
Иткин Павел Михайлович 
Крупник Павел Анатольевич 
Малькевич Александр Александрович 
Мельникова Анастасия Рюриковна 
Носов Владимир Николаевич 
Рудаков Антон Юрьевич 
Сухенко Константин Эдуардович
Чебыкин Константин Александрович 
Четырбок Денис Александрович 
Шишлов Александр Владимирович 
Штанникова Ольга Олеговна 




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