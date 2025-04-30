Кадры: Заседание ЗакСа 30 апреля

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

До ухода на "майские" депутаты Заксобрания Петербурга заслушали доклад главы Петростата Александра Кукушкина и приступили к обсуждению ряда резонансных инициатив. Среди них законопроект-долгострой о запрете работы "наливаек" и предложение о введении штрафов за склонение к абортам. Как прошло заседание - в фотографиях фотокорреспондента ЗАКС.Ру Михаила Масленникова.

Депутаты из фракции "Единая Россия" Павел Крупник и Владимир Носов

Вице-спикер Павел Иткин, депутаты Антон Рудаков и Анастасия Мельникова

Депутаты из фракции "Единая Россия" Александр Малькевич и Константин Чебыкин, а также депутат VI созыва Александр Ваймер

Депутат Ольга Штанникова помогает Александру Шишлову прикрепить на лацкан пиджака георгиевскую ленточку

Депутат Денис Четырбок, председатель комитета по социальной политике Елена Фидрикова и представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко

Депутат из фракции КПРФ Алексей Зинчук с председателем парламента Александром Бельским

Врио председателя комитета по контролю за имуществом Михаил Сергеев

Начальник аппарата вице-губернатора Алексея Корабельникова Маргарита Сахартова

Руководитель Петростата Александр Кукушкин

Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру