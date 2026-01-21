Кадры: Заседание ЗакСа 21 января

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру
В Законодательном собрании состоялось первое пленарное заседание весенней сессии 2026 года. Парламентарии обсудили вопросы улучшения качества воды и воздуха, поддержали законопроект о почетных благотворителях Петербурга и приняли в третьем, окончательном чтении закон о колокольном звоне по утрам в выходные. За депутатами наблюдал фотокорреспондент ЗАКС.Ру Михаил Масленников.
Депутаты Ольга Штанникова, Андрей Алескеров и Павел Иткин
Депутаты Александр Малькевич и Елена Рахова
Депутаты Марина Шишкина и Павел Крупник
Депутаты Владимир Носов и Александр Малькевич в клетчатых костюмах
Депутаты Елена Рахова, Ирина Иванова и Ольга Герасина
Депутат Алексей Цивилев слушает коллегу Наталию Астахову
Депутаты Павел Иткин, Дмитрий Павлов и Михаил Барышников
Депутат Юрий Гладунов следит за беседой Константина Чебыкина и Дениса Четырбока
Депутаты Марина Макарова и Игорь Высоцкий
Депутаты Антон Рудаков и Вера Сергеева
Спикер Заксобрания Александр Бельский
Депутаты Юрий Гладунов и Марина Шишкина
Депутаты Константин Чебыкин, Александр Кущак и Антон Соловьев
Депутаты Алексей Зинчук и Елена Рахова
Врио председателя комитета по контролю за имуществом Михаил Сергеев, которому пришлось объясняться на заседании из-за недоснесенного ТЦ "Макси Сопот" у станции метро "Приморская"
Фотографии с предыдущего заседания смотрите на ЗАКС.Ру.
Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру