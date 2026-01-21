Кадры: Заседание ЗакСа 21 января

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

В Законодательном собрании состоялось первое пленарное заседание весенней сессии 2026 года. Парламентарии обсудили вопросы улучшения качества воды и воздуха, поддержали законопроект о почетных благотворителях Петербурга и приняли в третьем, окончательном чтении закон о колокольном звоне по утрам в выходные. За депутатами наблюдал фотокорреспондент ЗАКС.Ру Михаил Масленников.

Депутаты Ольга Штанникова, Андрей Алескеров и Павел Иткин

Депутаты Александр Малькевич и Елена Рахова

Депутаты Марина Шишкина и Павел Крупник

Депутаты Владимир Носов и Александр Малькевич в клетчатых костюмах

Депутаты Елена Рахова, Ирина Иванова и Ольга Герасина

Депутат Алексей Цивилев слушает коллегу Наталию Астахову

Депутаты Павел Иткин, Дмитрий Павлов и Михаил Барышников

Депутат Юрий Гладунов следит за беседой Константина Чебыкина и Дениса Четырбока

Депутаты Марина Макарова и Игорь Высоцкий

Депутаты Антон Рудаков и Вера Сергеева

Спикер Заксобрания Александр Бельский

Депутаты Юрий Гладунов и Марина Шишкина

Депутаты Константин Чебыкин, Александр Кущак и Антон Соловьев

Депутаты Алексей Зинчук и Елена Рахова

Врио председателя комитета по контролю за имуществом Михаил Сергеев, которому пришлось объясняться на заседании из-за недоснесенного ТЦ "Макси Сопот" у станции метро "Приморская"

