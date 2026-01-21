ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Кадры: Заседание ЗакСа 21 января

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.РуФото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

В Законодательном собрании состоялось первое пленарное заседание весенней сессии 2026 года. Парламентарии обсудили вопросы улучшения качества воды и воздуха, поддержали законопроект о почетных благотворителях Петербурга и приняли в третьем, окончательном чтении закон о колокольном звоне по утрам в выходные. За депутатами наблюдал фотокорреспондент ЗАКС.Ру Михаил Масленников.

Фото: ЗАКС.Ру

Депутаты Ольга Штанникова, Андрей Алескеров и Павел Иткин

Фото: ЗАКС.Ру

Депутаты Александр Малькевич и Елена Рахова

Фото: ЗАКС.Ру

Депутаты Марина Шишкина и Павел Крупник

Фото: ЗАКС.Ру

Депутаты Владимир Носов и Александр Малькевич в клетчатых костюмах

Фото: ЗАКС.Ру

Депутаты Елена Рахова, Ирина Иванова и Ольга Герасина

Фото: ЗАКС.Ру

Депутат Алексей Цивилев слушает коллегу Наталию Астахову

Фото: ЗАКС.Ру

Депутаты Павел Иткин, Дмитрий Павлов и Михаил Барышников

Фото: ЗАКС.Ру

Депутат Юрий Гладунов следит за беседой Константина Чебыкина и Дениса Четырбока

Фото: ЗАКС.Ру

Депутаты Марина Макарова и Игорь Высоцкий

Фото: ЗАКС.Ру

Депутаты Антон Рудаков и Вера Сергеева

Фото: ЗАКС.Ру

Спикер Заксобрания Александр Бельский

Фото: ЗАКС.Ру

Депутаты Юрий Гладунов и Марина Шишкина

Фото: ЗАКС.Ру

Депутаты Константин Чебыкин, Александр Кущак и Антон Соловьев

Фото: ЗАКС.Ру

Депутаты Алексей Зинчук и Елена Рахова

Фото: ЗАКС.Ру

Врио председателя комитета по контролю за имуществом Михаил Сергеев, которому пришлось объясняться на заседании из-за недоснесенного ТЦ "Макси Сопот" у станции метро "Приморская"

Фотографии с предыдущего заседания смотрите на ЗАКС.Ру.

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру


Алескеров Андрей Энверович  
Астахова Наталия Владимировна 
Барышников Михаил Иванович 
Бельский Александр Николаевич 
Высоцкий Игорь Владимирович 
Герасина Ольга Вячеславовна 
Гладунов Юрий Николаевич 
Зинчук Алексей Валерьевич
Иванова Ирина Владимировна 
Иткин Павел Михайлович 
Крупник Павел Анатольевич 
Кущак Александр Иванович 
Макарова Марина Вячеславовна 
Малькевич Александр Александрович 
Носов Владимир Николаевич 
Павлов Дмитрий Геннадьевич 
Рахова Елена Алексеевна 
Рудаков Антон Юрьевич 
Сергеев Михаил Дмитриевич
Сергеева Вера Владимировна 
Соловьев Антон Владимирович 
Цивилев Алексей Николаевич 
Чебыкин Константин Александрович 
Четырбок Денис Александрович 
Шишкина Марина Анатольевна
Штанникова Ольга Олеговна 






