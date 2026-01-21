Спикер Бельский отчитал главу ККИ за незавершённый снос ТЦ у "Приморской"

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский во время заседания 20 января на протяжении нескольких минут критиковал работу смольнинского комитета по контролю за имуществом из-за неоконченного с лета демонтажа торгового центра "Макси Сопот" у станции метро "Приморская". Спикер адресовал свои вопросы временно исполняющему обязанности председателя комитета Михаилу Сергееву. Само здание с лета находится в полуразрушенном состоянии, что обусловлено ограничительными мерами, наложенными судом после обращения его владельца. Тему недосноса поднял на заседании Константин Чебыкин, избранный от Васильевского острова. Он пожаловался, что сейчас здание выглядит как "после бомбежки".

– У меня позиция обывательская. Вы приходите, рушите часть объекта и не можете доснести, потому что человек обратился в суд. Это нормальная практика, вы когда ломаете — для чего? Вы хотели ускорить ситуацию? Мы отнесемся с пониманием, если вы нам хоть какие-то сроки обозначите. <...> Он [Чебыкин] не просто так задаёт этот вопрос. "Единая Россия" поддерживает правительство Петербурга, а у Константина Александровича выборы в этому году. Жители ему абсолютно верно скажут, куда он смотрел, как законы принимали, раз можно разломать и уйти на несколько лет в суд. В центре города, – обращался Бельский к Сергееву.

Также Бельский требовал у чиновника назвать ответственного человека, который принимал решение о сносе торгового комплекса. Сергеев в ответ заявил, что намерен поднять документы и направить их председателю Заксобрания. Он также не смог выполнить просьбу Бельского и назвать примерные сроки завершения работ. Комитет неоднократно обращался в суд, чтобы ускорить рассмотрение дела, однако безуспешно. Глава ККИ добавил, что смог бы решить вопрос за две недели, если бы у него были необходимые полномочия.

Специалисты ККИ начали демонтаж незаконного, по мнению чиновников, торгового центра в конце июня 2025 года, после того, как у владельца истек срок аренды. Здание было построено еще в начале 2000-х. Работы по сносу продолжались около недели. Позже собственник здания ЗАО "Союз-Инвест" оспорил действия комитета в суде. Владельцем компании является бывший депутат МО "Поселок Солнечное" Яков Перкаль-Проворный, который состоял в одном созыве с Бельским.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру, ККИ