Губернатор возложил цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда

Днем 18 января у монумента героическим защитникам Ленинграда прошла торжественная церемония возложения цветов, приуроченная к 83-й годовщине прорыва блокады. В мероприятии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер городского парламента Александр Бельский, а также другие чиновники Смольного и депутаты.

Среди присутствующих оказались заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Роман Балашов, главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев, депутаты Государственной думы Виталий Милонов и Михаил Романов, члены парламентов Петербурга и Ленинградской области. Также к монументу в этот день пришли почетные граждане Петербурга: Василий Волобуев, Елена Тихомирова и другие.

"Прорыв блокады Ленинграда навсегда останется для нас примером стойкости, мужества и героизма. Мы благодарны поколению Победителей, отстоявших наш город, в тяжелейших условиях сломивших сопротивление врага. Память о подвиге защитников и жителей осажденного Ленинграда священна для каждого петербуржца", – приводит слова губернатора пресс-служба городской администрации.

Ранее в этот день по случаю годовщины Беглов и Бельский обратились к горожанам. В этот день в разных районах города пройдут тематические мероприятия. Вечером на стрелке Васильевского острова зажгут факелы Ростральных колонн.

Константин Леньков / Фото: Смольный