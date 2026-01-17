Бар "Фогель" покидает помещение на Фонтанке по требованию арендодателя

Владелец помещения в здании на набережной реки Фонтанки, в котором последние два года располагался бар "Фогель" потребовал освободить помещение в пятидневный срок. Уведомление об этом руководство бара получило в пятницу, 16 января, сообщили в соцсетях заведения.

"Вчера мы получили уведомление от арендодателя "об одностороннем расторжении договора" с требованием "освободить объект не позднее 5 (пяти) рабочих дней" с момента получения письма", – говорится в сообщении.

Причины расторжения договора аренды в одностороннем порядке в организации не назвали. Владельцы заведения предположили, что на решение собственника помещения могли повлиять действия надзорных ведомств – при последней проверке прокуратура привлекла арендодателя к процессу в качестве ответчика.

Руководство "Фогеля" не знает, сможет ли оно в ближайшее время найти иную площадку. Команда прорабатывает возможные варианты продолжения деятельности. В баре отмечают, что сейчас не располагают крупными финансовыми ресурсами и только недавно оправились после последнего закрытия

Бар "Фогель" существует с весны 2021 года. С момента открытия он стал популярен среди общественников и политических активистов. "Фогель" регулярно выступает в качестве площадки для лекций, творческих встреч и дебатов для представителей околополитической среды. Ранее бар располагался на Суворовском проспекте, однако после неоднократных визитов правоохранительных и надзорных органов заведение пришлось закрыть. Позже "Фогель" переехал на набережную реки "Фонтанка". Проблемы с различными структурами не прекращались. В феврале 2025 года о визите силовиков в бар даже сообщали федеральные агентства. В заметке РИА "Новости", например, заведения называли "популярным у сторонников запрещенных НКО".

Константин Леньков