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Новости 19:40

Суд закрыл петербургский бар "Фогель", указав на просроченное сало

фото ЗакС политика Суд закрыл петербургский бар "Фогель", указав на просроченное сало

В Петербурге решилась судьба бара "Фогель" на набережной Фонтанки, опечатанного полмесяца назад после визита правоохранителей и сотрудников Роспотребнадзора.

Октябрьский районный суд приостановил деятельность питейного заведения на 80 дней, передает объединенная пресс-служба городских судов. Протокол на владельцев составили по ст. 6.6 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

При принятии решения суд руководствовался тем, что на кухне были найдены просроченное белорусское сало и просроченные замороженные супы. Кроме того, профильные чиновники установили, что повар не носит положенной ему одежды. Наконец, в помещениях не нашли дезинфицирующих средств.

Бар "Фогель" известен мероприятиями и неформальными встречами с участием разного рода городских активистов.

фото: Бар "Фогель" / Telegram


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