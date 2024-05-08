Петербургский бар "Фогель" опечатали

Визит силовиков и чиновников в бар "Фогель" на набережной Фонтанки, 97, завершился закрытием питейного заведения.

Такой вывод можно сделать из новейшей публикации в Telegram-канале бара. Она содержит фотографию дверного проема, опечатанного лентой с подписями представителя ООО "Метафогель" и сотрудника регионального Роспотребнадзора, осуществляющего надзор за продукцией в обороте.

"Победители никогда не сдаются, а лодыри никогда не выигрывают", - гласит подпись представителей бара-лектория под фотографией.

В интервью порталу MR7 совладелец "Фогеля" Иван Бикеев предположил, что его пытаются запугать те представители власти, кому по каким-то причинам не нравится его проект.

фото: ФОГЕЛЬ / Telegram