Преподавателю назначили домашний арест после взрыва в здании МВД в Коми

Сыктывкарский городской суд поместил до 15 марта под домашний арест преподавателя центра профессиональной подготовки МВД Владимира Опарина, сообщил 17 января ТАСС. Фигурант обвиняется в превышении должностных полномочий (п. в ч. 3 ст. 286 УК РФ) в связи со взрывом и пожаром в здании, произошедшими двумя днями ранее.

"Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и постановил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", — огласил решение судья.

Опарин сообщил на заседании, что он был участником боевых действий и имеет ведомственные награды и знаки отличия. Суд запретил ему покидать жилье без разрешения следствия и суда, пользоваться средствами связи, общаться с участниками по уголовному делу.

О взрыве в здании сыктывкарского центра профподготовки МВД стало известно днем 15 января. Следственный комитет возбудил тогда уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, во время учебного занятия Опарин привел в действие учебно-имитационную гранату, что привело к взрыву и последующему возгоранию находящихся в помещении предметов. В результате произошедшего пострадали 20 человек, отметили в СК.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру