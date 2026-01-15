Дело о халатности возбудили после взрыва в здании МВД в Сыктывкаре

Уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) возбуждено из-за взрыва в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре, сообщили 15 января в Следственном управлении СК по Республике Коми. Как уточнили в региональном правительстве, из-за взрыва светошумовой гранаты пострадали девять человек.

"Сегодня при взрыве светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре пострадали 9 человек", — говорится в официальном сообщении правительства Коми.

Один из пострадавших отказался от госпитализации, остальных увезли в республиканскую клиническую больницу и Городскую эжвинскую больницу. Четыре человека находятся в крайне тяжелом состоянии. Из-за сильного задымления из здания эвакуировали около 200 человек.

В результате происшествия загорелась крыша учебного заведения. К моменту выхода заметки региональное МЧС отчиталось о ликвидации пожара.

Андрей Казарлыга / Фото: СУ СК по Республике Коми