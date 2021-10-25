"Ситуация близкая к банкротству": Бар "Фогель" хотят оштрафовать из-за тряпок

Фото Константина Ленькова

Силовики сорвали вечер писем политзаключенным в баре "Фогель". Они заявились вместе с Роспотребнадзором для внезапной проверки вечером 24 октября. Сумев насчитать 45 человек и не найдя маркировки на половых тряпках, представители ведомства опечатали заведение до суда. Руководство заведения опасается банкротства и планирует открыть новый бар в новом месте.

Очередной вечер писем политзаключенным в "Фогеле" на этот раз закончился визитом надзорных органов. Прибывшие через 20 минут после начала мероприятия сотрудники полиции сразу заявили, что в 76-й отдел полиции поступила заявка якобы о несоблюдении масочного режима. В этот момент только начался вечер писем художнику-акционисту Павлу Крисевичу, который проходит обвиняемым по делу о хулиганстве после перфоманса со стрельбой на Красной площади. В тот вечер перед гостями должны были выступить друзья и знакомые Крисевича, а также бывшие политзеки. Один из учредителей бара Валентин Хорошенин рассказал ЗАКС.Ру, что в заявлении говорилось, что в этот вечер в "Фогеле" планируется "собрание антиковидников". Он считает, что это лишь предлог, чтобы найти несуществующие нарушения и закрыть бар.

После проверки в протоколе указали, что в помещении в тот момент присутствовало более 45 человек. Руководство заведения уверено, что это не соответствует действительности. Собственники "Фогеля" уже изучили записи с камер наблюдения и не смогли насчитать и 40 человек, включая сотрудников полиции.

К другим нарушениям отнесли отсутствие маркировок на половых тряпках и недостаточный запас медицинских масок. По нормам запас средств индивидуальной защиты должен быть на пять дней. Имеющегося запаса хватало лишь на один день. На кухню представители Роспотребнадзора заходить не стали. По словам Хорошенина, сотрудники контролирующего органа сослались на усталость.

Бар "Фогель" работает с марта 2021 года и с самого начала позиционировал себя как площадка для активистов: там проводились политические лекции, дискуссии и дебаты. За все это время сотрудники Роспотребнадзора ни разу не проводили проверок. Зато регулярно приходили из МВД. Например, сотрудники центра "Э" посещали дебаты. Силовики заявлялись и на другие вечера писем, но все заканчивалось благополучно.

Бару выписали протокол за нарушение санитарно-эпидемиологических норм (ст. 6.3 КоАП). Какую именно часть вменяют владельцам площадки - неизвестно. Они до сих пор не смогли получить копию протокола. По этой статье штраф для юридических лиц может составлять от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Генеральный директор "Фогеля" Светлана Соколова рассказала ЗАКС.Ру, что бару грозит банкротство.

- Штрафы грозят действительно большие. Это очень критично, потому что мы сейчас не можем зарабатывать. Если бы нас не закрывали [после проверки], на время локдауна нам бы все равно пришлось закрыться, и это было бы тоже очень большим ущербом. В целом да, у нас ситуация очень близкая к банкротству, к сожалению. Из-за коронавирусных ограничений люди опасаются ходить на мероприятия. Нам сложнее покрывать долги перед поставщиками, но мы с ними поддерживаем хорошие отношения, и до суда не доходит, - рассказала Соколова.

Руководство бара намерено открыть новую площадку под брендом "Фогель" в другом месте. По словам Хорошенина, идея о переезде появилась давно, а визит Роспотребнадзора стал своеобразным поводом для переезда. От отметил, что сроки открытия новой площадки зависят от темпов сбора пожертвований.

- Сейчас управляющий ищет альтернативную площадку в центре с большей проходимостью и поближе к станциям метро. Насколько быстро откроемся будет зависит от того, как будем фандрайзить. Это будет новое юридическое лицо, но опять же, под брендом "Фогель", - рассказал Хорошенин.

По словам гендиректора Соколовой, для этого потребуется несколько сотен тысяч рублей. Львиная доля средств уйдет на аренду помещения в центре Петербурга. Так как это будет новое юрлицо, часть средств придется потратить на новую лицензию на продажу алкоголя.

Сейчас "Фогель" опечатан Роспотребнадзором до решения суда, дата которого еще не назначена. Предполагается, что он пройдет через пять дней после опечатывания. Руководство бара уверено, что протокол выписан с нарушениями и намерено оспорить результаты проверки.

Депутат Законодательного собрания Михаил Амосов ("Справедливая Россия - За правду"), который ранее посещал этот бар, в разговоре с ЗАКС.Ру допустил, что решение опечатать заведение может быть политически мотивированным.

- Я не знаю подробностей, но с большой степенью вероятности, конечно, тут без определенной политической линии не обошлось. Понятно, что там собирается молодое поколение питерских политиков демократически мыслящих. Мне эта площадка показалась интересной, ну а кого-то она раздражает. Отсюда, я думаю, и репрессии, - рассказал Амосов.

Ответственность за визит силовиков на себя взял известный "борец с ЛГБТ" Тимур Булатов. Он рассказал ЗАКС.Ру, что доволен решением опечатать бар. Раскрывать формулировку, с которой он обратился в органы, гееборец не стал, но добавил, что там нарушался "коронавирусный" режим.

- Они там обсуждают всякую антиконституционную хренотень, - резюмировал Булатов.

По статье за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в декабре 2020 года Роспотребнадзор опечатал московскую площадку либертарианца Михаила Светова "Новая искренность". Как и в "Фогеле", сотрудники Роспотребнадзора нашли нарушения при маркировке тряпок. Позже суд приостановил работу заведения на три месяца.

Текст и фото - Константин Леньков