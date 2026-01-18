Беглов и Бельский обратились к петербуржцам в годовщину прорыва блокады

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский 18 января выпустили совместное обращение к жителям города по случаю 83-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. Текст обращения опубликовал Смольный.

"Сегодня мы отдаём дань памяти всем, кто отстоял наш город – солдатам и офицерам Красной Армии, морякам, сражавшимся на Балтике и на Ладоге, партизанам и подпольщикам, всем жителям блокадного Ленинграда. Их подвиг продолжает нынешнее поколение защитников Родины – герои специальной военной операции", - говорится в тексте обращения.

К годовщине прорыва блокады Ленинграда в Петербурге власти подготовили обширную культурную программу. Традиционно часть мероприятий пройдет 18 и 27 января на Пискаревском мемориальном кладбище. Также сегодня утром пройдет возложение цветов у монумента героическим защитникам Ленинграда. Еще в городе зажгут факелы на Ростральных колоннах, а пролеты трех мостов подсветят цвета ленты Ленинградской Победы.

Константин Леньков / Фото: Заксобрание Петербурга