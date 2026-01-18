В сентябре 2026 года в российских школах введут оценки за поведение

Минпросвещения намерено ввести в российских школах оценки за поведение. Они появятся с 1 сентября 2026 года, сообщили в пресс-службе ведомства 18 января. Сейчас уже определены ключевые критерии оценивания. Среди них упоминаются соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность.

Сейчас систему оценок за поведение в тестовом режиме испытывают в 89 школах семи регионов России. Каждая школа применяет один из трех вариантов оценки поведения. После завершения эксперимента чиновники намерены утвердить наиболее подходящую. Оценки за поведение планируют выставлять ученикам с 1 по 11 класс.

Ранее вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, ответственная за образование, рассказывала, что петербургские учителя относятся к идее оценивания поведения позитивно. Особенно полезна такая функция была бы в случаях, когда "родители не слышат", отмечала чиновница.

В Минпросвещения заявили о планах разработать положение об оценках за поведение весной 2025 года. Незадолго до этого отсутствию такой нормы удивлялся президент Владимир Путин.

Отметим, еще в ноябре 2024 года с инициативой оценивать поведение школьников выступал петербургский муниципальный депутат Михаил Ветров. С таким предложением он обращался к главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

Константин Леньков / Фото: Смольный