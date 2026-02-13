В ЗакСе предложили помогать поисковикам, ищущим останки жертв геноцида

Депутаты Законодательного собрания предложили поддерживать в Петербурге социально ориентированные НКО, занятые поиском останков жертв геноцида советского народа, обратил внимание ЗАКС.Ру. Соответствующая инициатива поступила в городской парламент 11 февраля.

Вопросы помощи социально ориентированным НКО в Петербурге регулируются отдельным законом. В нем перечислены направления деятельности некоммерческих организаций, которые поддерживаются городом. В списке среди прочего указана работа по поиску неизвестных захоронений и непогребенных останков защитников России, а также установление имен погибших и пропавших без вести военных.

Авторы законопроекта предлагают расширить этот пункт, добавив в него поиск останков и погребений жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, а также установление имен погибших.

В случае принятия законопроекта поисковики смогут получать от города финансовую, имущественную, информационную и другие виды поддержки. Перечень их также определяется законом Петербурга.

К вопросам, связанным с массовым убийством советских граждан в годы войны, в ЗакСе обращаются не в первый раз. В начале февраля депутаты предложили наделить Смольный полномочиями по составлению поименных списков жертв геноцида.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру