Семье погибшего мальчика предоставили квартиру для временного проживания

Администрация Красносельского района выделила семье убитого несовершеннолетнего квартиру для временного проживания, рассказал юрист Никита Сорокин в соцсетях. Переезд нужен на время ремонта в собственной квартире петербуржцев.

По словам Сорокина, новая квартира просторная и чистая. Юрист заявил, что АНО "Спаси жизнь" предоставит средства для покупки всей необходимой мебели. Сейчас квартира оборудована только плитой. Кроме того, администрация Красносельского района поможет отремонтировать квартиру.

"Очень ценно, что сейчас мы видим со стороны администрации желание помогать семье, а не разрушать ее", - отметил юрист.

Также Сорокин подчеркнул, что сейчас комплексный центр социального обслуживания населения не рассматривает вопрос об ограничении или лишении родительских прав.

Ранее в отношении матери убитого ребенка возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Её также привлекали к административной ответственности из-за плохих жилищных условий. Дело в том, что семья вдевятером жила в квартире площадью 42 квадратных метров.

Также возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников образовательного учреждения и учреждения социального обслуживания Красносельского района. В Следственном комитете считают, что сотрудники учреждений не уделили должного внимания неблагоприятным условиям жизни в семье погибшего ребенка.

Девятилетний мальчик пропал днем 30 января после того, как сел в машину к незнакомому мужчине. Владельца машины задержали 2 февраля в Псковской области, суд арестовал его по делу об убийстве. Он указал, где утопил ребёнка. На следующий день волонтеры обнаружили тело несовершеннолетнего в Ломоносовском районе Ленобласти.

Дарья Нехорошева / Фото: Никита Сорокин