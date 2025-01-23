Общий размер маткапитала повысится до 912 тысяч рублей

С 1 февраля 2025 года материнский капитал в России будет проиндексирован на 9,5%, сообщил глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента России Владимира Путина, передает 23 января пресс-служба Министерства.

После индексации размер выплаты на первого ребенка составит 690 тысяч рублей. Для семей, уже получивших маткапитал на первого ребенка, доплата при рождении второго составит 222 тысячи рублей. Если семья не получала выплаты при рождении первого ребенка, сумма за второго ребенка составит 912 тысяч рублей.

В 2024 году размер федерального маткапитала составил 630,4 тысячи рублей за первого ребенка и 833 тысячи — за второго.

Напомним, на прошлой неделе в Госдуме предложили повысить единовременную выплату остатка материнского капитала с 10 до 20 тысяч рублей. Авторы инициативы считают, что повышение выплаты поможет большему числу семей с детьми.

фото: ЗАКС.Ру