В Госдуме предложили увеличить выплату остатка маткапитала до 20 тысяч

В Госдуму внесен межфракционный законопроект о повышении единовременной выплаты остатка материнского капитала с 10 до 20 тысяч рублей. Документ размещен в думской электронной базе, на него обратило внимание РИА "Новости" 16 января.

Сейчас получить остаток маткапитала можно, если его сумма не превышает 10 тысяч рублей. Поправки в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" предполагают увеличение этой суммы.

Авторы инициативы объясняют необходимость изменения ростом цен на товары, услуги, школьную форму и отдых. Они считают, что повышение выплаты поможет большему числу семей с детьми.

Однако в заключении на проект отмечено, что его принятие преждевременно, так как с 12 августа 2024 года уже вступили в силу новые правила по выплате остатка маткапитала.

Напомним, в конце декабря в петербургском ЗакСе предложили разрешить тратить маткапитал на установку окон, входных дверей, а также на остекление балконов и лоджий в жилых помещениях Петербурга и Ленобласти.

фото: ЗАКС.Ру