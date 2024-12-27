В ЗакСе предложили разрешить тратить маткапитал на установку окон

В Петербурге предложили расширить возможности использования регионального материнского капитала. Соответствующий законопроект внесен в Законодательное собрание, сообщил 27 декабря его председатель Александр Бельский.

Документ предусматривает, что средства маткапитала можно будет направить на изготовление, доставку и установку (или замену) окон, входных дверей, а также на остекление балконов и лоджий в жилых помещениях Петербурга и Ленобласти.

"Любые позитивные нововведения должны быть реализованы", — подчеркнул Бельский.

Он отметил, что такие меры важны для многодетных семей, где даже мелкие улучшения имеют значение. Председатель напомнил, что за последние два года были введены новые направления: использование средств на газификацию частных домов, ремонт таунхаусов, оплату медицинских услуг для детей, стоматологии и офтальмологии для родителей, а также на профессиональное образование или переподготовку мам и пап.

фото: ЗАКС.Ру