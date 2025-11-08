В доме Лялевича приступили к демонтажу аварийных перекрытий

Аварийные участки перекрытий начали демонтировать в доходном доме Лялевича после частичного обрушения, рассказали 8 ноября в администрации Адмиралтейского района. До завершения работ движение по одной полосе улицы Розенштейна будет ограничено.

"После завершения работ будет восстановлено движение автотранспортных средств по одной полосе по улице Розенштейна на участке от наб. Обводного канала до улицы Ивана Черных", — уточнили в районной администрации.

Накануне в Смольном сообщили об ограничении движения транспорта по улице Розенштейна на время проведения противоаварийных работ. Также был ограничен проход пешеходов вдоль здания.

О частичном обрушении дома Лялевича стало известно днем в пятницу, само здание было признано аварийным и расселено еще в 2010 году. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. Доходный дом был построен в 1904 году в стиле модерн.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал администрации Адмиралтейского района