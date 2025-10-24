В Ленобласти создадут свое подразделение для защиты от дронов

Министерство обороны поддержало создание в Ленинградской области военизированного подразделения "БАРС-47", сообщил 23 октября глава региона Александр Дрозденко. Главной задачей отряда станет защита области от атак с воздуха.

Ленобласть окажется в числе первых регионов, где появится такая структура. Подразделению предоставят стрелковое вооружение, автомобили и средства радиоэлектронной борьбы. На первом этапе в его состав рассчитывают принять 105 человек.

"Особенно будем рады ветеранам СВО, которые вернулись и хотят дальше защищать Родину — теперь уже здесь, на территории Ленинградской области", — отдельно отметил Дрозденко.

Военнослужащим в Ленобласти периодически приходится отражать атаки беспилотников. Так, утром 22 октября в небе над регионом уничтожили четыре БПЛА. Перед этим, воздушную угрозу в регионе объявляли дважды за день. В одном из случаев причиной послужил несанкционированный запуск дрона.

Ранее Росгвардия провела в Ленобласти учения по нейтрализации беспилотников. Сотрудники стреляли по воздушным шарам, привязанным к коптеру для имитации движения БПЛА.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко