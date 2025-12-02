В Лужском районе Ленобласти упали обломки БПЛА

Обломки БПЛА упали 2 декабря в Лужском районе Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своих социальных сетях. На место падения работают экстренные службы. Других подробностей глава 47-региона не привел.

В 6:07 в Ленинградской области объявили угрозу атаки беспилотников.. К 9:02 опасность сузили до Кингисеппского района. Уже к 9:30 в регионе отменили воздушную опасность.

Из-за атаки дронов в Ленобласти и Петербурге замедлили мобильный интернет. Согласно данным сервиса Downdetector, утром петербуржцы оставили свыше полутора тысяч жалоб на сбои сети.

Днём ранее Ленинградская область также подверглась атаке БПЛА. Над регионом, по данным Дрозденко, уничтожили четыре дрона. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру