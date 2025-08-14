ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
14 августа 2025

Блогера Варламова* заочно приговорили к 8 годам колонии

Мещанский районный суд Москвы заочно вынес приговор блогеру Илье Варламову* по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК) и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ст. 330.1 УК), передает агентство ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда. Варламова* приговорили к 8 годам колонии. Также ему назначили штраф в размере 99 млн рублей и запретили администрировать сайты в течение четырех лет. 

О таком наказании накануне просил гособвинитель. Сам Варламов* находится за пределами России. Блогер в своих соцсетях заявил, что не намерен унывать из-за приговора, и выразил сожаление, что не смог присутствовать на заседании лично. 

Напомним, с инициативой привлечь Варламова* к уголовной ответственности выступала прокуратура в 2024 году. 

*Илья Варламов внесен Минюстом в реестр иностранных агентов

