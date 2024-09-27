Прокуратура Москвы призвала завести уголовное дело против Варламова*

Московская прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против блогера Ильи Варламова*, сообщило 27 сентября надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, Варламов* дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но "продолжил распространение в социальной сети публичных сообщений и материалов" без указания своего статуса.

Материалы прокурорской проверки направлены следственным органам с предложением возбудить дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Это может грозить Варламову лишением свободы до двух лет.

Напомним, что в августе и декабре 2023 года суд оштрафовал блогера за отсутствие маркировки иноагента.

*Минюст внес Илью Варламова в единый реестр иноагентов

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