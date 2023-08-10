Варламов* получил штраф за отсутствие маркировки иноагента

Блогер Илья Варламов* получил штраф в размере 30 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщила 10 августа "Медиазона"**. Соответствующее решение вынес Мещанский районный суд Москвы.

Причиной для составления протокола стали посты в Telegram-канале Варламова*. Скриншоты предъявленных суду публикаций были сделаны 29 мая.

Заседание суда прошло в отсутствие адвоката, представляющего интересы блогера. Защитник ходатайствовал о переносе заседания, но судья распорядился иначе. Сам Варламов* проживает сейчас за границей.

О поступлении в суд протокола в отношении Варламова* стало известно в конце июня.

Также в четверг стало известно о том, что суд в Псковской области рассмотрит протокол на журналистку Людмилу Савицкую* по делу о непредоставлении Министерству юстиции отчетности иноагента. Сама журналистка утверждает, что направляла документы в электронном виде.

*Минюст внес Илью Варламова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Людмилу Савицкую в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру