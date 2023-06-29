Московские суды зарегистрировали протоколы в отношении Варламова* и Дзядко**

Два районных суда Москвы зарегистрировали административные протоколы о распространении материалов без уточнения об имеющемся статусе иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ) в отношении блогера Ильи Варламова* и тележурналиста Тихона Дзядко**. Внимание на оба случая обратила 29 июня "Медиазона"***.

Оба административных дела зарегистрированы в четверг, даты рассмотрения по ним не назначены. Информация о том, какие именно публикации послужили причиной составления протоколов, отсутствует.

Варламов* был признан иноагентом в марте этого года, Дзядко** — в октябре предыдущего. Попытка Варламова* оспорить присвоение соответствующего статуса окончилась неудачей.

Сумма штрафа для граждан по вменяемой обоим статье колеблется в интервале от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Накануне Куйбышевский районный суд Петербурга оштрафовал на 150 тысяч рублей директора инициативной группы по защите ЛГБТ-сообщества "Выход"* Александра Воронова за публикацию поста в Telegram без упоминания иноагентского статуса организации. Величина взыскания связана с тем, что Воронова судили как должностное лицо.

*Минюст внес Илью Варламова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Тихона Дзядко в единый реестр иноагентов

***Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

****Минюст внес "Выход" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру