Суд в Петербурге назначил 150 тысяч рублей штрафа за пост без упоминания иноагентского статуса

Куйбышевский районный суд вынес решение по административному делу директора инициативной группы по защите ЛГБТ-сообщества "Выход"* Александра Воронова, сообщили 28 июня в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Протокол в отношении активиста был составлен за отсутствие упоминания статуса иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ) в посте, опубликованном в Telegram-канале группы.

Речь шла о посте, выпущенном 3 марта 2023 года. Суд установил, что Воронов, "являясь должностным лицом, директором группы "Выход"*", выпустил в Telegram-канале сообщества текст без упоминания о том, что оно имеет статус иностранного агента.

В качестве наказания Воронову назначили штраф в размере 150 тысяч рублей. Согласно вменяемой ему статье, величина штрафа для должностных лиц может составлять от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

*Минюст внес "Выход" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру