Перечень иноагентов удлинился на десять строчек

Министерство юстиции вечером 14 октября внесло молодежное демократическое движение "Весна"* в перечень иностранных агентов.

Кроме того, Минюст существенно обновил списки СМИ-иноагентов и физических лиц, признанных иностранными агентами. В первый перечень попали кинокритик Антон Долин** и журналисты Наталия Телегина***, Вероника Куцылло****, Владимир Рувинский*****, Кирилл Харатьян****** и Иван Жадаев*******.

В свою очередь, в перечень физлиц-иноагентов вошли сторонники Алексея Навального Дмитрий Низовцев******** и Кира Ярмыш*********, а вместе с ними журналист Тихон Дзядко**********.

На этой неделе Росфинмониторинг внес "Весну"* в перечень экстремистов и террористов. До этого прокуратура Петербурга обратилась в суд с требованием признать движение экстремистским и запретить на территории России.

*Минюст внес движение "Весна" в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента

**Минюст внес Антона Долина в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

***Минюст внес Наталию Телегину в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

****Минюст внес Веронику Куцылло в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

*****Минюст внес Владимира Рувинского в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

******Минюст внес Кирилла Харатьяна в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

*******Минюст внес Ивана Жадаева в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

********Минюст внес Дмитрия Низовцева в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

*********Минюст внес Киру Ярмыш в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

**********Минюст внес Тихона Дзядко в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента