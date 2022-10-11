Росфинмониторинг внес "Весну" и Meta* в перечень террористов и экстремистов

Межрегиональное движение "Весна" и американская компания Meta* попали 11 октября в перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга. Записи об этом появились в национальной части списка во вкладке "Организации".

При этом Meta* была признана экстремистской организацией по решению Тверского суда Москвы еще в конце марта 2022 года. В тексте постановления сообщалось, что компания "несет в себе угрозу конституционному строю Российской Федерации" и нарушает права граждан России.

Что касается "Весны", то в конце сентября прокуратура Петербурга подала иск о признании движения экстремистской организацией и его запрете. О рассмотрении иска не сообщалось.

* Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена

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