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Новости 17:02

Суд запретил Facebook и Instagram в  России

фото ЗакС политика Суд запретил Facebook и Instagram в  России

Тверской суд Москву признал 21 марта американскую компанию Meta экстремистской организацией. Принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram запрещены на территории России, мессенджера WhatsApp решение не коснется.

На прошедшем заседании представитель Генпрокуратуры уверил судью, что пользователей Facebook и Instagram не станут привлекать к ответственности. Что касается WhatsApp, то Генпрокуратура изначально вывела его за рамки иска по причине невозможности "публичного распространения информации".

Генпрокуратура обратилась в суд с просьбой признать Meta экстремистской организацией после появления сведений о новых правилах модерации в принадлежащих ей социальных сетях из-за "специальной военной операции" на Украине. После этого Роскомнадзор заблокировал Instagram в России.


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