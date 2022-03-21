Суд запретил Facebook и Instagram в  России

Тверской суд Москву признал 21 марта американскую компанию Meta экстремистской организацией. Принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram запрещены на территории России, мессенджера WhatsApp решение не коснется.

На прошедшем заседании представитель Генпрокуратуры уверил судью, что пользователей Facebook и Instagram не станут привлекать к ответственности. Что касается WhatsApp, то Генпрокуратура изначально вывела его за рамки иска по причине невозможности "публичного распространения информации".

Генпрокуратура обратилась в суд с просьбой признать Meta экстремистской организацией после появления сведений о новых правилах модерации в принадлежащих ей социальных сетях из-за "специальной военной операции" на Украине. После этого Роскомнадзор заблокировал Instagram в России.