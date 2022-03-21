Генпрокуратура допустила, что пользование Instagram не будет считаться экстремизмом

Использование Facebook и Instagram "не в целях экстремизма" не должно рассматриваться в качестве поддержки экстремизма, сообщил 21 марта представитель Генпрокуратуры на суде по признанию компании Meta, владеющей обеими соцсетями, экстремистской организацией. Заседание проходит в Тверском суде города Москвы.

"Использование продуктов компании Meta физическими и юридическими лицами не должно рассматриваться как участие в экстремистской деятельности. <...> Лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются услугами Meta", — приводит слова прокурора ТАСС.

Такому признанию предшествовал диалог с ведущей процесс судьей, в ходе которого та допытывалась у представителя Генпрокуратуры, как скажется признание Meta экстремистской организацией на простых пользователях. В конце концов прокурор указал на наличие "технических средств обхода блокировок и отметил, что, в случае запрета Meta, компания не сможет вести коммерческую деятельность и открывать отделения в России.

При этом использование в России мессенджера WhatsApp, принадлежащего той же компании, выведено из-под действия иска, поскольку последний не располагает "возможностью публичного распространения информации", говорится в позиции Генпрокуратуры. Facebook Messenger в иске не упомянут, сообщил "Коммерсантъ".

"Безопасность пользователей Facebook и Instagram в случае признания Meta экстремистской организацией ни прокуратура, ни суд гарантировать не могут", — прокомментировал слова прокурора в своем Telegram-канале юрист Павел Чиков. Правозащитник указал, что "любая публичная демонстрация символики — на сайте, на дверях магазина и кафе, на автомобиле, в соцсетях, на постерах, визитках — будет основанием для привлечения к административной ответственности вплоть до 15 суток ареста (ст. 20.3 КоАП РФ)", а заказ рекламы в соцсетях или торговля акциями Meta смогут повлечь уголовную ответственность за финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ).

Ранее Генпрокуратура обратилась в суд с требованием признать компанию Meta экстремистской организацией из-за сообщений об изменении правил модерации контента. Вскоре после этого Роскомнадзор заблокировал на территории России Instagram.