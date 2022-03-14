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Новости 10:13

Instagram внесен в список ресурсов с ограниченным доступом

фото ЗакС политика Instagram внесен в список ресурсов с ограниченным доступом

Роскомнадзор внес 14 марта социальную сеть Instagram в реестр запрещенных на территории России сайтов. Основанием для этого стало требование Генпрокуратуры, поданное в пятницу, 11 марта.

В своем обращении надзорное ведомство указывало на то, что владеющая Instagram американская компания Meta меняет требования к модерации контента. Речь шла о разрешении публикаций с призывами к насилию против российских и белорусских военнослужащих и официальных лиц. Одновременно Генпрокуратура обратилась в суд с просьбой признать Meta экстремистской организацией, а Следственный комитет возбудил против компании два уголовных дела.

Вечером в пятницу РКН выпустил извещение о том, что полностью заблокирует доступ к Instagram с 00:00 14 марта. Двухдневную отсрочку ведомство объяснило стремлением дать пользователям время на перенос фотографий и видео на другие платформы. По состоянию на утро понедельника доступ к Instagram был полностью ограничен на территории России.

Фото: pixabay


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