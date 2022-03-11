Роскомнадзор отсрочил блокировку Instagram ради удобства пользователей

Социальная сеть Instagram будет полностью заблокирована на территории России в полночь 14 марта, сообщил в пятницу Роскомнадзор. Двухдневную отсрочку в ведомстве объяснили стремлением дать пользователям время "для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети" и для информирования подписчиков.

"В социальной сети Instagram распространяются сообщения, поощряющие и провоцирующие совершение насильственных действий в отношении россиян, в связи с чем Генеральная прокуратура России потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к этой социальной сети", — уточнили в РКН причину блокировки.

Решение компании Meta разрешить публикацию в Instagram и Facebook призывов к насильственным действиям против российских военнослужащих и официальных лиц Роскомнадзор назвал "беспрецедентным".

Ранее Генпрокуратура обратилась в РКН с требованием заблокировать Instagram в России. Также надзорное ведомство попросило суд признать Meta экстремистской организацией.