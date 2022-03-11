Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram

Генеральная прокуратура обратилась 11 марта в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к социальной сети Instagram, сообщило РИА "Новости". По сообщению информагентства, ведомство также обратилось в суд с просьбой признать американскую компанию Meta, владеющую Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus, экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.

Одновременно Следственный комитет возбудил против Meta уголовные дела по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) и о содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ).

Ранее появилась информация о том, что Meta "временно" разрешила пользователям некоторых стран Восточной Европы публиковать призывы к насилию против военнослужащих и официальных лиц России и Белоруссии. В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег писать жалобы на Meta в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Роскомнадзор. Последнее ведомство отчиталось о требовании к Meta Platforms Inc "в кратчайшие сроки" подтвердить или опровергнуть подобную информацию.

Отметим, что Facebook с 4 марта полностью заблокирован на территории России. РКН объяснил это "ответной мерой" на действия соцсети по блокировке аккаунтов некоторых российских СМИ.