Володин призвал коллег пожаловаться в компетентные органы на политику Facebook и Instagram

Публикация Reuters о том, что соцсети Facebook и Instagram (входят в компанию Meta) отныне разрешают публиковать экстремистские призывы в отношении российских военных и политиков, вызвала возмущение у спикера Госдумы Вячеслава Володина.

"Надо давать отпор, речь идет о жизнях наших граждан", - произнес он, выступая с трибуны на заседании 11 марта.

Володин попросил других депутатов писать жалобы в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Роскомнадзор. Последнее ведомство между тем, по данным единоросса Александра Хинштейна, уже направило Meta запрос с требованием подтвердить или опровергнуть сведения, изложенные в резонансном материале американского информагентства.

Отметим, что, по данным Reuters, новые послабления в политике двух соцсетей, являющиеся ответом на российскую спецоперацию на Украине, исключают экстремистские призывы в отношении граждан, никак с ней не связанных, а также военнопленных.