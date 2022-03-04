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Новости 21:17

Роскомнадзор заблокировал Facebook в России

фото ЗакС политика Роскомнадзор заблокировал Facebook в России

Facebook полностью заблокирован на территории России, сообщил вечером 4 марта Роскомнадзор. Ведомство назвало это "ответной мерой" на действия администрации социальной сети.

"С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов "Лента.ру" и "Газета.ру"", — сообщается на сайте РКН.

Блокировка российских СМИ соцсетью подпадает под действие закона № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", уточнили в РКН. Указанный закон был принят, в том числе, для "недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации" и обеспечения доступа отечественных пользователей к материалам российских СМИ на зарубежных платформах.

В конце февраля Роскомнадзор объявил о частичном ограничении доступа к Facebook. Перед этим Генпрокуратура признала социальную сеть "причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России".

Фото: pixabay


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