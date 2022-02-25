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Новости 19:42

Роскомнадзор объявил о частичном ограничении доступа к Facebook

фото ЗакС политика Роскомнадзор объявил о частичном ограничении доступа к Facebook

Начиная с 25 февраля Роскомнадзор приступил к частичному ограничению доступа к Facebook. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства вечером в пятницу.

Накануне американская социальная сеть ограничила официальные аккаунты телеканала "Звезда", РИА "Новости", а также "Ленты.ру" и "Газеты.ру". В тот же день РКН обратился к администрации Meta Platforms, Inc., владеющей Facebook, с требованием отменить подобное решение и объяснить причину появления запретов, утверждают в ведомстве. Однако ответа чиновники якобы не получили.

Всего с октября 2020 года Роскомнадзор насчитал "23 случая подобной цензуры в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов со стороны Facebook". 25 февраля Генпрокуратура по согласованию с МИД признала социальную сеть "причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России". Итогом этого стали меры по частичному ограничению доступа к Facebook.

Ранее Роскомнадзор пригрозил отечественным СМИ штрафами и блокировками, если те станут писать о боестолкновениях на Украине не по "официальным российским источникам". Позже депутат Госдумы Сергей Боярский ("Единая Россия") заявил об обилии недостоверной информации в освещении военных действий и призвал РКН "усилить мониторинг и, возможно, использовать блокировку фейковых сообщений".

Фото: pixabay


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