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Новости 11:27

Боярский призвал Роскомнадзор усилить мониторинг сообщений о "спецоперации" на Украине

фото ЗакС политика Боярский призвал Роскомнадзор усилить мониторинг сообщений о "спецоперации" на Украине

Депутат Госдумы и лидер петербургского отделения "Единой России" Сергей Боярский считает, что вокруг военной спецоперации вооруженных действий на Украине будет все больше недостоверной информации, сообщили в региональной пресс-службе ЕР.

"Я призываю всех использовать только проверенные официальные источники информации, у нас их достаточно. Роскомнадзору следует усилить мониторинг и, возможно, использовать блокировку фейковых сообщений", - заявил Боярский.

Ранее Роскомнадзор потребовал у СМИ писать об украинских событиях по официальным российским источникам, пригрозив штрафами до 5 млн рублей. 

Напомним, рано утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" российской армии. После этого на территории Украины начались боевые действия. Войска РФ выдвинулись со своих позиций в Крыму, Белоруссии и западных областях России. Идет наступление на Киев. На Украине объявлено военное положение, началась всеобщая мобилизация.


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