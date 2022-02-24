Роскомнадзор потребовал от СМИ писать об Украине по официальным российским источникам

Российские СМИ обязаны пользоваться исключительно "официальными российскими источниками" при публикации сведений о военном конфликте на Украине, сообщил 24 февраля Роскомнадзор. Ослушникам ведомство пригрозило блокировками и штрафами.

"Напоминаем, что распространение заведомо ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьёй 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения в виде административного штрафа на сумму до 5 млн рублей, — гласит уведомление на сайте РКН. — Распространение ложной информации в сети "Интернет" повлечет за собой незамедлительную блокировку таких материалов со стороны Роскомнадзора согласно ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

В Роскомнадзоре также отдельно уточнили, что "именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию".

Напомним, утром 24 февраля на востоке Украины начались боевые действия, названные президентом Владимиром Путиным "специальной военной операцией". После этого Украина прекратила дипломатические отношения с Россией, а глава МИД Германии сообщила о подготовке "масштабных санкций" против РФ.

Фото: страница Министерства обороны во «ВКонтакте»