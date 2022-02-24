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Новости 13:44

Роскомнадзор потребовал от СМИ писать об Украине по официальным российским источникам

фото ЗакС политика Роскомнадзор потребовал от СМИ писать об Украине по официальным российским источникам

Российские СМИ обязаны пользоваться исключительно "официальными российскими источниками" при публикации сведений о военном конфликте на Украине, сообщил 24 февраля Роскомнадзор. Ослушникам ведомство пригрозило блокировками и штрафами.

"Напоминаем, что распространение заведомо ложной информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьёй 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения в виде административного штрафа на сумму до 5 млн рублей, — гласит уведомление на сайте РКН. — Распространение ложной информации в сети "Интернет" повлечет за собой незамедлительную блокировку таких материалов со стороны Роскомнадзора согласно ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

В Роскомнадзоре также отдельно уточнили, что "именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию".

Напомним, утром 24 февраля на востоке Украины начались боевые действия, названные президентом Владимиром Путиным "специальной военной операцией". После этого Украина прекратила дипломатические отношения с Россией, а глава МИД Германии сообщила о подготовке "масштабных санкций" против РФ.

Фото: страница Министерства обороны во «ВКонтакте»


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