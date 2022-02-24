Глава МИД Германии сообщила о подготовке "масштабных санкций" против России

Против России могут ввести жесткие санкции, заявила 24 февраля глава МИД Анналена Бербок. Слова прозвучали на фоне разворачивающихся боевых действий на Украине.

"Мы готовились к этим событиям и теперь будем действовать вместе с нашими партнерами и союзниками и координировать каждый шаг с нашими друзьями на Украине. Сегодня в рамках ЕС, НАТО, G7 мы будем координироваться. Мы согласуем полный пакет с самыми масштабными санкциями в отношении России", — приводит слова германского министра "Интерфакс".

Ранее стало известно о планах лидеров Евросоюза встретиться в четверг для обсуждения ограничительных мер в отношении России. О таких планах сообщили глава Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Кроме того, британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о созыве экстренного саммита сил Североатлантического альянса (НАТО).

Напомним, утром президент Владимир Путин выступил с заявлением о начале "специальной военной операции" российских вооруженных сил на территории Украины. Днем украинский президент Владимир Зеленский сообщил о разрыве дипломатических отношений с Россией.

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