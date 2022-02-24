Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным обращением из-за происходящего во вверенной ему стране. Заявление главы государства транслировали местные телеканалы.

"Украина разорвала дипломатические отношения с Россией", - сообщил украинский лидер.

Действия России Зеленский сравнил с тем, что в своё время делала "фашистская Германия".

Также он призвал россиян выйти на антивоенные митинги против войны.

Кроме того, Зеленский заявил о готовности выдавать оружие всем желающим.

Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине ранним утром 24 февраля. Бои на территории всей страны ведутся и по сей час.