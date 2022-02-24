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Новости 13:04

"Катастрофа для всего континента": Джонсон созвал экстренный саммит НАТО из-за ситуации на Украине

фото ЗакС политика "Катастрофа для всего континента": Джонсон созвал экстренный саммит НАТО из-за ситуации на Украине

Из-за идущей на Украине войны британский премьер-министр Борис Джонсон объявил о созыве экстренного саммита сил Североатлантического альянса (НАТО). 

"Это катастрофа для всего континента", - сказал политик.

Кроме того, Джонсон известил о намерении выступить с заявлением по ситуации в 20:00 по Москве.

Ранее стало известно, что Великобритания намерена перекинуть часть своих войск в Эстонию 25 февраля.

Президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине ранним утром 24 февраля. 

Позднее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о полном разрыве дипломатических отношений с РФ, призвав россиян выходить на антивоенные митинги.

 


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