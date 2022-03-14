ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:13

В России полностью заблокирован Instagram

фото ЗакС политика В России полностью заблокирован Instagram

Роскомнадзор в ночь на 14 марта целиком заблокировал социальную сеть Instagram в России. Согласно данным сервиса GlobalCheck, доступность соцсети для россиян составляет 0%.

Генпрокуратура обратилась в РКН с требованием заблокировать Instagram в России в пятницу, 11 марта. Произошло это в ответ на изменения правил модерации в компании Meta, владеющей этой соцсетью, а также Facebook.

Вечером в пятницу Роскомнадзор выпустил сообщение, что даст пользователям двое суток на перенос фотографий и видео на другие платформы. Полностью заблокировать Instagram ведомство пообещало с 00:00 14 марта.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости14 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама