В России полностью заблокирован Instagram

Роскомнадзор в ночь на 14 марта целиком заблокировал социальную сеть Instagram в России. Согласно данным сервиса GlobalCheck, доступность соцсети для россиян составляет 0%.

Генпрокуратура обратилась в РКН с требованием заблокировать Instagram в России в пятницу, 11 марта. Произошло это в ответ на изменения правил модерации в компании Meta, владеющей этой соцсетью, а также Facebook.

Вечером в пятницу Роскомнадзор выпустил сообщение, что даст пользователям двое суток на перенос фотографий и видео на другие платформы. Полностью заблокировать Instagram ведомство пообещало с 00:00 14 марта.