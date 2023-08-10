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Новости 10:46

В Псковской области суд рассмотрит протокол на журналистку Савицкую* за несоблюдение закона об иноагентах

фото ЗакС политика В Псковской области суд рассмотрит протокол на журналистку Савицкую* за несоблюдение закона об иноагентах

Печорский районный суд Псковской области рассмотрит административное дело в отношении местной журналистки Людмилы Савицкой* о непредставлении иностранным агентом отчетности уполномоченному органу (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщила 10 августа "Псковская губерния". Савицкая* была в числе первых россиян, включенных Минюстом в список физических лиц — иноагентов.

Как рассказала журналистка изданию "Север.Реалии"**, протокол на нее составили за якобы не сданный в январе 2023 года отчет о доходах и расходах. При этом, по утверждению Савицкой*, она направила документацию в Минюст в электронном виде.

Наказание по вменяемой Савицкой* статье предусматривает штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Ранее суд в Москве оштрафовал историка Тамару Эйдельман*** на 30 тысяч рублей за то, что используемый ею текст уведомления об иноагентском статусе отличается от шаблонного.

*Минюст внес Людмилу Савицкую в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Север.Реалии" в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Тамару Эйдельман в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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