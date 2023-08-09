Суд в Москве оштрафовал историка Эйдельман* за несоответствие плашки иноагента шаблону

Дорогомиловский суд Москвы оштрафовал историка Тамару Эйдельман* по статье о нарушении иностранным агентом правил маркировки своих публикаций (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), сообщила 9 августа "Медиазона"**. Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.

Протокол на Эйдельман* был составлен из-за несоответствия используемого ей уведомления о своем статусе существующему шаблону, сообщило издание. Речь шла о подписи к выпущенному историком ролику в YouTube, посвященному советскому лидеру Никите Хрущеву.

"Вынуждены сообщить, что настоящий материал (информация) произведен и (или) распространен заслуженным учителем Российской Федерации Тамарой Натановной Эйдельман*, которую так называемое Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов", — гласил текст оповещения под видеозаписью.

Представители Эйдельман* в суд не явились, из-за чего штраф был вынесен без проведения открытого заседания, уточнила "Медиазона"**.

О составлении протокола в отношении историка стало известно в начале июля. Сама она живет вне пределов России, статус иноагента она получила в сентябре прошлого года.

*Минюст внес Тамару Эйдельман в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС